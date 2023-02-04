﻿Nerede terör eylemi yapılacağını bilmek!

İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an yakılması ve Hollanda'da Kur'an yırtılması eylemlerinden sonra NATO üyesi Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere, İtalya ve Kanada, Türkiye'de "terör saldırısı olabilir" uyarısında bulundu.

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin ardından tarafsız ülke statüsündeki İsviçre Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Bu arada, Norveç'te de Kur'an yakma eylemi yapılacağı haberleri üzerine Norveç Büyükelçisi dahil dokuz ülkenin Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in verdiği Kur'an yakma iznini iptal ettiğini bildirdi...

***

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını, 'olası terörist saldırılara' karşı uyardı. 27 Ocak'ta yayınlanan seyahat uyarısının güncellendiği belirtilen açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor" denildi.

Uyarıda, "Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olunması, kalabalık yerlerden kaçınılması, dikkat çekilmemesi ve uyarılar için yerel medyanın takip edilmesi" istendi.

Bu açıklamalar halkı tedirgin ediyor ve bahsedilen bölgelerdeki sosyal faaliyetlerin ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açıyor...

***

İsveç'teki Kur'ân yakma eylemi Türkiye Büyükelçiliği önünde ve İsveç polisinin koruması altında yapılmıştır. Bu eylem, Türkiye'ye yönelik bir siyasi projenin ilk adımıdır. İsveç'in NATO'ya alınıp alınmaması konusundaki tartışmanın Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmasına dönüştürülmüş olması bunu ispat etmektedir. Hollanda ve Norveç'teki eylemlerin arkasında devlet koruması var!

Yalnız ABD'nin, "Taksim, İstiklal Caddesi, sinagoglar, kiliseler veya konsolosluklar" diyerek terör eylemlerinin yapılabileceği adresleri vermesi, bu eylemler konusunda bilgi sahibi olduklarını gösterir.

Bahsedilen noktalarda eylem yapabilecek terör örgütlerinin tamamı, Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin kontrolündedir. Dolayısıyla bu noktalarda terör eylemi ancak Batılı servislerin organizasyonu ile yapılabilir! Tıpkı Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin FETÖ'cü bir polis tarafından öldürülmesi eyleminde olduğu gibi... Maksatları Türkiye-Rusya ilişkilerini koparmaktı, başaramadılar.

NATO ülkelerinin, İstanbul'da adresler vererek, terör uyarısında bulunması, konsolosluklarını kapatması, yapılacak eylem hakkında bilgileri olduğunu gösterir! Kur'an yaktıran kendileri ama nasıl oluyorsa karşı eylemi de biliyorlar!

***

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylem uyarılarıyla ilgili olarak "60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde, Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" dedi. Soylu, "15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor" ifadelerini kullandı.

Kısacası, yapılacak eylemin arkasındaki ülke biliniyor!

***

Tabii Diyanet'e "Siz yasak diyorsunuz ama Fatih Sultan Mehmet, deniz kabuklularını yerdi" dedi diye hakkında "devlet büyüklerine hakaret etti" ihbarı yapılan Metin Uca'nın havaalanında gözaltına alınması gibi garip uygulamalar, "Batı destekli terör"le mücadele çabalarının üzerine gölge düşürüyor.

Yine, Sinan Ateş'in katledilmesinde şüphelilerden birini ilk olarak gözaltına alan ekipten bir polisin, Ankara Asayiş Şube'den Mamak ilçe emrine gönderilmesi konusundaki suskunluk da devlete güveni yok ediyor.