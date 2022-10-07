Nereden geldi bu Suriyeliler? Bakan Soylu açıkladı, son resmi rakam dudak uçuklattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 5 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 500 bin kayıtlı Suriyeli olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’de de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli olduğunu söylemişti.

Soylu, bugün ise göçmenler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki toplam Suriyeli kardeşimiz. Yani geçici koruma altında bulunan kardeşimizin sayısı 3 milyon 646 bin 278. Açık Açık söyleyeyim 10-15-20-25 milyon değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. İkamet izniyle düzenli şekilde Türkiye'de kalanların toplam sayısı 1 milyon 363 bin 982. Uluslararası koruma kapsamında olan çeşitli statülerde mülteci sayısı 321 bin 52" dedi.

Soylu, İstanbul'da ise geçici koruma statüsü altında olan 551 bin 829 Suriyeli olduğunu söyledi. "Gerek çalışma izni olsun. Gerek öğrenci izni olsun. Gerek aile izni olsun. Gerek kısa süreli turizm ikameti olsun. Onlar da 715 bin 651 kişi" diyen Soylu şu açıklamaları yaptı:

3 bin 799 da İstanbul'daki iltica mülteci sayısı azdır. 1 milyon 271 bin 279 İstanbul'daki toplam Suriyeli. Geçici koruma statüsü artı düzenli olarak kalan ikametli sayısı artı 3 bin 799 da mülteci. 1 milyon 271 bin 719 toplam İstanbul'un yabancısı.

Peki burada bu değerlendirmelerde neleri gözetiyoruz? Mahalle, il kısıtlamasına gitmiştik. İstanbul uzun süredir geçici koruma statüsü yani Suriyelilerin tekrar kaydına kapalıdır. İstanbul'da bazı mahalleler ve bazı ilçeler sadece Suriyeli değil bütün yabancılara kapalıdır. İstisnası var; eğer öğrenci o ilçede okuyorsa üniversite öğrencisiyse oluyor. Veya bir çalışma belgesi varsa orada kalabiliyor. Eğer oradaysa. Yatırımcıysa ev almışsa orada kalabiliyor. Birkaç istisna var. Veya çocuğu başka bir ildedir oraya intikal etmek zorundadır aile bütünlüğü açısından çekirdek aile açısından söylüyorum kalabilir.

Peki burada gerek Türkiye'de yaptığımız kısıtlamalardan gerek İstanbul'daki kısıtlamalardan bir sonuç elde ettik mi? Sonuç oldu. Toplam Nisan ayında İstanbul'daki toplam yabancı miktarı 1 milyon 309 bin 394 iken son aylarda Rusya ve Ukrayna'nın gelmesine rağmen -zorunlu olarak gelmesine rağmen- rakam 1 milyon 271 bin 279'a düşmüştür.

İkamet izni 15 Ocak 2021'de 49 bin olan Fatih'in ikamet iznini 24 bin 611'e düşürmüş. Yani kısıtlamaların kendi adına bir faydası olduğunu görebiliyoruz.

Bugün aldığımız kararlar çerçevesinde; Esenyurt ve Fatih tüm yabancıya kapalı idi. Şimdi bunları da sayıyorum; Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu. Geçici korumaya zaten kapalıydı. Tüm ikamet izinlerine kapalı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak öğrenci ise o ilçedeyse izni olabilir, yatırımcıysa ev almışsa o ilçede olabilir.

Burada iki ilçemizde önceden vardı böylece Esenyurt ve Fatih ile beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna kapalıdır. Bir trend yukardan aşağıya gelmektedir. Aldığımız tedbirlerle. En önemli aldığımız tedbir; Şubat ayı itibarıyla başladığımız turizm izniyle, turizm vizesiyle Türkiye'ye gelen kimseye ikamet vermiyoruz. Ve bütün bunu kapattık. İstanbul'da çok süredir bir tarama yapıyoruz bu insanlar nerede oturuyorlar. İstanbul'dan yılbaşından bugüne kadar 143 bin 450 İstanbul'da oturmaması gereken veya Türkiye'ye kaçak yollardan girmiş yabancı yakaladık. Bunların bir kısmının başka illerde oturması gerekiyordu oralara gönderdik. Bir kısmı Türkiye'ye kaçak 83 bin 605 Türkiye'ye kaçak giren kaçak göçmen yakaladık bunların 68 bin 210'unu da şu ana kadar sınır dışı ettik kendi ülkelerine gönderdik bu işlemimiz hala devam etmektedir.