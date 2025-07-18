Nereden geliyor Osimhen'in parası! Galatasaray KAP'a açıkladı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır.

50 MİLYON DOLAR AVANS VERECEK

Florya projesi için Adan Polat başkanlığındaki Galatasaray heyetine Nivak'ın nisan ayında yaptığı teklif şöyleydi:

Toplam tutar: 22 milyar TL (560 milyon TL)

Arsa sahibi payı gelir oranı: Yüzde 50

Avans tutarı: 50 milyon dolar

OSHIMEN'IN PARASI NİVAK'TAN

Galatasaray avans olarak alacağı 50 milyon doları Victor Oshimen transferinde kullanacak. Anlaşmaya göre İtalyan kulübüne 40 milyon Euro peşin ödemi yapacak sarı kırmızılılar kalan 35 milyon euro'yu 2026 yılında taksitle ödeyecek.

NİVAK GROUP 2011'DE KURULDU

Nivak Group, 2011 yılında Firmanın CEO’su Aykut Küçük tarafından kuruldu. Mağaza dekorasyon süreçleri ile faaliyetlerine başlayan Nivak, dört kıtada yatırımlarına ediyor. Grup faaliyetlerini fit-out, kontrat, gayrimenkul, bakım ve mobilya üretimi olmak üzere beş alanda yürütüyor. Beyaz Rusya, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Gürcistan, Fas, Romanya ve Irak gibi 20’den fazla ülkede Nivak Grup şirketleri bulunuyor.

AYKUT KÜÇÜK KİMDİR?

Aykut Küçük, 1984 doğumlu; Küçük ailesinin ikinci kuşak üyesi. Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra LC Waikiki ve Küçükler Holding şirketlerinde çeşitli yönetim pozisyonlarında çalıştı. Aykut Küçük, perakende sektörünün ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında Nivak Group’u kurdu. Nivak Grup CEO’su olarak görevine devam eden Aykut Küçük evli ve 3 çocuk babası.