Nereden nereye! Kerim Frei imzayı attı sıra Alper Potuk'ta

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Nereden nereye! Kerim Frei imzayı attı sıra Alper Potuk'ta

Kerim Frei Beşiktaş'ta oynuyordu. Alper Potuk da Fenerbahçe. Şimdi ise bakın neredeler?

Kerim Frei ve Alper Potuk'un yeni takımı

Kerim Frei, yeni takımına imza attı. Alper Potuk ise anlaşmak üzere.

Kerim Frei, İngiltere'de Fulham altyapısında futbola başladı.

Cardiff’le Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Beşiktaş’a transfer oldu.

Beşiktaş'tan sonraki durakları Başakşehir ve Fatih Karagümrük'tü. Sonra İsrail'in Maccabi Haifa ve Hollanda'nın Emmen takımlarında oynadı. Sonra Türkiye'ye döndü, son iki sezonda 1. ligde Manisa FK'de yer aldı.

Şimdi ise bir lig daha düştü. 31 yaşındaki futbolcu 2. lig takımı Elazığspor'la sözleşme imzaladı ve bordo beyazlı ekibin Erzurum kampına katıldı.

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ALPER POTUK ANLAŞMAK ÜZERE

Alper Potuk da bir zamanlar Fenerbahçe'nin umut vaadeden yeteğiydi. Ancak beklentileri gerçekleştiremedi. Peşinden Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da forma giydi. Sonra da Makedonya takımı Gostivar'da şansını denedi.

34 yaşındaki futbolcu da Elazığspor yolunda. 2. lig temsilcisinin kente davet ettiği Alper Potuk'la anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor.

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