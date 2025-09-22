Neredeyse tüm ölümcül hastalıklara neden oluyor! Her gün tüketiliyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Milyonlarca kişinin günlük alışkanlığı haline gelen gazlı, enerji ve yüksek şekerli içecekler, sadece kilo sorununa yol açmakla kalmadı.

Yapılan bilimsel araştırmalar, bu sıvıların kemik yapısında adeta bir erime süreci başlattığını, aynı zamanda obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi kronik sağlık sorunlarının da kapısını araladığını ortaya koydu.

BİLİM DÜNYASINDAN ÇARPICI BULGULAR

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme epidemiyolojisi profesörü Dr. Walter Willett, bu içeceklerin içeriğindeki fosforik asidin kalsiyum emilimini doğrudan engellediğini vurguladı.

Dr. Willett, "Fosforik asit, vücudun kalsiyumu kemiklerden çekmesine yol açarak kemik yoğunluğunu düşürür" dedi. Bu durum, özellikle gençlerde tepe kemik kütlesine ulaşmayı engelleyerek, ilerleyen yaşlarda osteoporoz ve kırık riskini katladı.

Ulusal Osteoporoz Vakfı'nın (National Osteoporosis Foundation) yayımladığı raporlar da bu tespiti destekler nitelikte.

Ayrıca, bu içeceklerdeki yüksek şeker içeriği de başka bir yıkıma neden oluyor. Tufts Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Dariush Mozaffarian, şekerli içeceklerin metabolizma üzerindeki tahrip edici etkilerini şöyle açıkladı:

"Yüksek miktarda şeker, insülin direncini artırarak tip 2 diyabet riskini ciddi şekilde yükseltir. Ayrıca bu içecekler, karaciğer yağlanmasına ve kötü kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olarak kalp hastalıkları için zemin hazırlar."

Mozaffarian'a göre, bu içeceklerin sık tüketimi, vücudun mineral dengesini altüst ederek bağışıklık sistemini de zayıflattı.

SESSİZ BİR HALK SAĞLIĞI KRİZİ

Uzmanlar, her gün bilinçsizce tüketilen bu sıvıların aslında sessiz bir halk sağlığı krizi oluşturduğu konusunda uyardı.

Vücudun temel yapı taşları olan kalsiyum, D vitamini ve magnezyumun emilimini engelleyen bu içecekler, sadece iskelet sistemini değil, tüm vücut sağlığını tehlikeye atıyor.

Uzmanlar, bireylerin sağlıklı bir yaşam için bu içeceklerden uzak durmasını ve su, maden suyu gibi sağlıklı alternatiflere yönelmesini tavsiye etti.