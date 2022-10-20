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İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Ünlülerin memleketleri takipçileri ve sevenleri tarafından sürekli olarak merak edilen konulardan biri. Ünlülerin nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız… İşte ünlülerin memleketleri...

Galeri Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:38
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1/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

2/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Burak Özçivit - İstanbul / Sarıyer.

3/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Melisa Aslı Pamuk - Hatay.

4/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Burçin Terzioğlu - Trabzon / Of.

5/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Uraz Kaygılaroğlu - Balıkesir.

6/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Sagopa Kajmer - Samsun.

7/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Melisa Şenolsun - İzmir.

8/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Demet Özdemir - Kocaeli.

9/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Burak Deniz - Kocaeli.

10/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Mehmet Yalçınkaya - Bolu.

11/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Pınar Deniz - Mardin.

12/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Aras Bulut İynemli - İstanbul.

13/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Aleyna Tilki - Konya.

14/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Burcu Özberk - Eskişehir.

15/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Dilan Çiçek Deniz - Sivas.

16/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Şeyma Subaşı - Samsun.

17/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Miray Daner - Giresun.

18/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Hazal Kaya - Gaziantep.

19/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

İrem Sak - Sivas.

20/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Aslı Enver - Birleşik Krallık.

21/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Bensu Soral - Bursa.

22/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Aybüke Pusat - Ankara.

23/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Oktay Kaynarca - Malatya.

24/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Burcu Esmersoy - İstanbul.

25/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Çağan Atakan Arslan - Sivas.

26/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Tolga Sarıtaş - Sivas.

27/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgar göçmeni.

28/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Fahriye Evcen - Solingen, Batı Almanya.

29/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez.

30/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Can Yaman - Yugoslavya.

31/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Esra Erol - Sinop.

32/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Engin Altan Düzyatan - İzmir.

33/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Eda Ece - İstanbul.

34/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

İlker Kaleli - Van.

35/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Kıvanç Tatlıtuğ - Adana.

36/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Murat Boz - Zonguldak.

37/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Hadise - Sivas.

38/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Elçin Sangu - İstanbul.

39/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Hande Erçel - Balıkesir.

40/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Barış Arduç - Ankara.

41/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Sinem Kobal - İstanbul.

42/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Oğuzhan Koç - Erzincan.

43/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Kadir Doğulu - Mersin.

44/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Deniz Baysal - İzmir.

45/45
İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

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