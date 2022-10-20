İşte ünlüler işte memleketleri. Nereli olduklarını öğrenmek ister misiniz?

Burak Özçivit - İstanbul / Sarıyer.
Melisa Aslı Pamuk - Hatay.
Burçin Terzioğlu - Trabzon / Of.
Uraz Kaygılaroğlu - Balıkesir.
Sagopa Kajmer - Samsun.
Melisa Şenolsun - İzmir.
Demet Özdemir - Kocaeli.
Burak Deniz - Kocaeli.
Mehmet Yalçınkaya - Bolu.
Pınar Deniz - Mardin.
Aras Bulut İynemli - İstanbul.
Aleyna Tilki - Konya.
Burcu Özberk - Eskişehir.
Dilan Çiçek Deniz - Sivas.
Şeyma Subaşı - Samsun.
Miray Daner - Giresun.
Hazal Kaya - Gaziantep.
İrem Sak - Sivas.
Aslı Enver - Birleşik Krallık.
Bensu Soral - Bursa.
Aybüke Pusat - Ankara.
Oktay Kaynarca - Malatya.
Burcu Esmersoy - İstanbul.
Çağan Atakan Arslan - Sivas.
Tolga Sarıtaş - Sivas.
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgar göçmeni.
Fahriye Evcen - Solingen, Batı Almanya.
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez.
Can Yaman - Yugoslavya.
Esra Erol - Sinop.
Engin Altan Düzyatan - İzmir.
Eda Ece - İstanbul.
İlker Kaleli - Van.
Kıvanç Tatlıtuğ - Adana.
Murat Boz - Zonguldak.
Hadise - Sivas.
Elçin Sangu - İstanbul.
Hande Erçel - Balıkesir.
Barış Arduç - Ankara.
Sinem Kobal - İstanbul.
Oğuzhan Koç - Erzincan.
Kadir Doğulu - Mersin.
Deniz Baysal - İzmir.