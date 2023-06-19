Nereze gümüş küpelerle şık ve zarif görünüm

Hemen her sezon yenilenen tasarımlarla karşımıza çıkan gümüş küpe, özellikle son yıllarda mücevher sektöründe de ezber bozan tasarım öğeleri nedeniyle sıklıkla konuşuluyor. Işıltılı taş ve işlemelerle süslenen gümüş küpe modelleri, altın rakibinin tahtını da bir anlamda sarsmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni sezon koleksiyonunu müjdeleyen ve bir süre önce benzersiz koleksiyonu görücüye çıkaran Nereze, 925 ayar gümüş küpe modellerinin sezonda fırtınalar estireceğinin de sinyalini veriyor. Hemen her yaş grubundan yoğun talep gören gümüş küpe, işlemleri, dayanıklılığı ve ışıltısı ile sezonun favori parçaları arasında yerini sağlamlaştırmış görünüyor.

Gümüş Küpe Modelleri ile Işıltılı Bir Sezon

Pembe, yeşil, sarı, beyaz, kırmızı ya da mavi... Birbirinden etkileyici renkli taşlarla ve usta işçiliklerle bezenen gümüş küpe modelleri, Nereze sezon koleksiyonlarında kullanıcılarıyla buluşmayı bekliyor. Klasik ve modern unsurların ölçülü harmanıyla oluşturulan zamansız tasarımlar hem gündelik olarak hem de özel an, gün, davet ve etkinliklerde tercih edilebiliyor.

925 Ayar Gümüş Zirkon Sıralı Beş Taşlı Tasarım Küpe

925 ayar gümüş küpe modelleri oldukça fazla. Nereze koleksiyonlarında taşlı ya da taşsız onlarca etkileyici seçeneğe ulaşabilmek mümkün. Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri olan bu beş taşlı şık tasarım, minimal tasarımlardan, sadelikten ödün vermeden ışık saçmak isteyen kadınlar için oldukça keyifli bir alternatif. 1,90 santim çapındaki bu eşsiz halka gümüş küpe modeli, günün her saati için son derece uygun. Hem tek başına hem de farklı küpe modelleri ile bir arada kullanılabilecek bu sade şıklığı iş kıyafetlerinizle ya da abiye elbiselerinizle de uyum içerisinde kullanabilirsiniz.

925 Ayar Gümüş Yeşil Taşlı Kare Tektaş Küpe

Etkileyici bir yeşil ışığın rose gold kaplı sıra dışı bir tasarımdan size gülümsediğini hayal edin. Gümüş küpe modelleri arasında hem klasik hem spor olarak uygulanabilecek sayısız alternatif yer alıyor. Bu özel tasarım da tam bu noktada, kullanıcılarına tarz esnekliği sağlıyor. Hem spor kombinlerinizde hem de klasik seçimlerinizde tercih edebileceğiniz bu eşsiz modeli, benzer taş özelliklerinde yüzük ve bilekliklerle kombinleyerek tam bir set oluşturabilirsiniz. Bu eşsiz güzelliğe kısa bir süre için indirimli özel fiyatıyla sahip olabileceğinizi de hatırlatalım.

925 Ayar Gümüş Mor Mineli Desenli Küpe

Mineli gümüş küpe modelleri, özellikle son yıllarda yıldızı parlayan tasarımlardan. Farklı ve kusursuz görünümü ile tüm yaşlarda tüm tarzlarla kullanılabilen bu özel tasarımlar, sadelik ve şıklığı bir arada kusursuz bir şekilde sunabiliyor. 925 ayar gümüş mor mineli desenli küpe, Nereze koleksiyonlarında sizleri bekleyen mineli gümüş küpe alternatiflerinden yalnızca biri. Sallantılı gümüş küpe tercih edenler için ya da tarzlarına renk ve hareket kazandırmak isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu da hatırlatalım.

925 Ayar Gümüş Sade Model Şarnel Küpe

Sadeliğin karşı konulmaz çekiciliği, bu eşsiz şarnel gümüş küpe modelinde sizlerle buluşmayı bekliyor. Klasik görünümünüze gümüş ışığı ile etkileyici bir dokunuş yapmak, gün boyu tüm bakışları üzerinizde toplamak için hem büyüleyici hem de dikkat çekici bir alternatif. Nereze koleksiyonunda, taşsız gümüş küpe arayışında olanları etkileyecek sayısız alternatif yer aldığını da hatırlatalım.

925 Ayar Gümüş Gold Halka Nazar Göz Küpe

Halka gümüş küpe severlere, sallantılı, renkli ve ışıltılı bir alternatif. 925 ayar gümüş gold halka nazar göz küpe, kendinize ya da sevdiklerinize hediye edebileceğiniz en şık takılardan. Koleksiyonda yer alan nazar temalı parçalarla bu eşsiz parçayı kombinleyerek kendi özel setinizi hazırlayabilir, dört dörtlük bir bütünlüğe en kusursuz şekilde sahip olabilirsiniz. Ortalama 3,90 gram ağırlığındaki bu etkileyici tasarımı, gündelik olarak keyifle kullanabilmeniz mümkün. Bu eşsiz parçaya Nereze güvencesi ve ücretsiz kargo imkanıyla web sitesinden sahip olabileceğinizi de hatırlatalım.