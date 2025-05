Nermin-Metin Ortaokulu'nda mezuniyet coşkusu

Nermin -Metin Akar Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenini büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdi. Okul bahçesinde düzenlenen törene öğrenci, öğretmen ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Hayırsever Metin Akar, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, okul müdürü Adnan Çam açılış konuşmasını yaparak öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Müdür Adnan Çam, "Sevgili öğrencilerimiz bir dönemin sonu bunun hüzün yaşıyoruz ama biliyorsunuz ki her dönem, her son yeni bir başlangıçtır, yeni heyecanlar var. Bu sene sınavda gerçekten üstün başarı gösterdiniz gideceğiniz okul neresi olursa olsun orada lütfen önce iyi bir, dürüst bir, çalışkan bir insan, milletini memleketini yüceltmek için çaba gösteren ve İnşallah ileride de başarılı meslek elemanı olarak bu topluma hizmet etmenizi sağlayacağız.Lütfen Büyük hayaller kurun, büyük hedefleriniz olsun çünkü büyük işler yapanlar hep büyük hayalleri olan insanlardır. O hayalinize yürümek için uygun adımları atın bizler her zaman sizin yalnız olacağız. Başaracağınıza inanıyoruz, sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Öğrenciler, okula ve öğretmenlerine veda ederek yeni bir yolculuğa başlamanın heyecanını yaşadılar. Törende, duygusal anlar eksik olmadı.

Veliler de çocuklarının bu özel anını paylaşarak duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerinin başarılarını görmekten duydukları mutluluğu ve gururu ifade eden veliler, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Nermin - Metin Akar Ortaokul Mezuniyet töreni, öğrencilerin müzik performansları, şiir dinletileri ve mezuniyet belgelerinin dağıtımı ile son buldu. Törenin ardından öğrenciler ve veliler,hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdiler.