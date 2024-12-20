Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmişti! Ameliyattaki ‘indirim’ detayı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmişti! Ameliyattaki ‘indirim’ detayı dikkat çekti

Gelin Evi ile tanınan fenomen Neşe Özkan, özel hastanede geçirdiği karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetmişti. Memleketi Bursa'da defnedilen Özkan’ın ailesi, fenomeninin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti. Hastane tarafından yapılan "personel indirimi" de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı geçirdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

5 saat süren operasyondan sonra, iyileşme süreci için uyandırma servisine alındı. Ancak Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. İddiaya göre, kalbi durduktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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AİLE HASTANE İHMALİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İki çocuk annesi olan Neşe Özkan’ın cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Özkan’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bu durumun ölümünde etkili olmuş olabileceği öğrenildi. Özkan’ın ağabeyi, ölümün ardında hastanenin ihmali olduğunu ileri sürdü.

Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiGelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

'PERSONEL İNDİRİMİ’ DİKKAT ÇEKTİ

Aile, hastaneden şikayetçi olacağını belirterek, Özkan’a yapılan 'personel indirimi'ne de dikkat çekti. Maliyeti yaklaşık 300 bin TL olan bu ameliyatlar için, Özkan’a ciddi bir indirim yapıldığı iddia edildi. Özkan’ın eniştesi, hastaneye bir arkadaş aracılığıyla gittiğini ve yapılan indirimle estetik operasyonların toplamda 50 bin TL’ye mal olduğunu öne sürdü.

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