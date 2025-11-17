2014’te evlenen çift, 2016’da ortak turşu dükkanı açmıştı. Yıllarca birlikte çalışan Şenay (50) ve Çağlar Balkandere (50), zamanla anlaşmazlıkların artması üzerine boşanmaya karar verdi.
‘Neşeli Günler’ filmi gerçek oldu! Boşanan çift aynı sokakta rakip oldu: “Keşke Sadece limon mu sirke mi kavgası olsa…”
Eskişehir’de yaklaşık bir yıldır ilginç bir manzara yaşanıyor. Boşanma sürecindeki Şenay ve Çağlar Balkandere çifti, aynı sokakta birbirlerine tam karşıdan bakan iki turşu dükkanı işletiyor. Bu durum, Türk sinemasının kült filmi “Neşeli Günler”i akla getirdi.
Çekişmeli boşanma sürecinde Çağlar Balkandere, yakınlarının desteğiyle eşinin dükkanının hemen karşısındaki boş dükkanı kiralayıp ikinci turşu dükkanını açtı.
Çocukları olmayan çiftin bu durumu, 1978 yapımı “Neşeli Günler” filmindeki turşu kavgası nedeniyle ayrılan karı-kocayı hatırlatıyor. Müşteriler de benzerliği fark edip espri yapıyor.
Şenay Balkandere, yaşadıklarını şöyle anlattı:“Meğer süreç içinde turşu dükkanı açılması için karşı taraftaki dükkanla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler yapılmış. O esnada dükkanda eşim duruyordu. Ben gelmiyordum. Zor bir süreçti.
Mevcut dükkanı çalıştırırken de diğer dükkanın hazırlığı yapılmış. Ben karşıma dükkan açtığını son gün öğrendim. Aynı logo ve renklerle, maskot, her şey aynı. Sadece isminde çoğul ek kullanılarak açılmış. Dükkanımı tedbir kararıyla teslim aldım. O günden beri tek başıma yürütmeye çalışıyorum.”
“Keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı” diyen Şenay Balkandere, film benzetmesini doğal bulduğunu belirterek, “Tekrardan yaşanmış bir hikaye ama maalesef keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı. Ben bunların başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir kadın olarak yaşadığım süreç gerçekten çok zor.” dedi.
Müşterilerin “Yeni şube mi açtınız?” sorusuna gerçek durumu açıklayınca hemen “Siz Adile Hanım mı oldunuz?” esprisiyle karşılaştığını anlatan Balkandere, “Adile Hanım olarak artık bu bizim üzerimize yapıştı. Ben de turşu sirkeyle olur, diyorum.” diye ekledi.
Çağlar Balkandere ise daha önce turşu toptancılığı yaptığını, boşanma sonrası işsiz kalmamak için kız kardeşinin desteğiyle karşı dükkanı açtığını söyledi ve ekledi: “Bir erkeğin işsiz kalması zor bir şeydir. Burayı da kız kardeşimin imkanları var. Burası o dönem boşaltılmış bir dükkandı. ‘Ağabey bizde imkan var. Bu iş senin mesleğin, yapar mısın?’ dedi.
Ben de bu işi yaptım. Ondan sonra aynı Neşeli Günler’deki gibi senaryo karşılıklı oluyor. Filmde farklı sokaklarda ama burada tam karşı karşıyayız.
”Filmdeki limon-sirke tartışmasını hatırlatan Balkandere, kendi ayrılıklarının ailevi sebeplerden olduğunu vurguladı: “Turşu suyu limonla da olur, sirkeyle de olur. Limon biraz risktir. Sirke her zaman garantidir. Lezzeti her zaman yakalarsın.
Limonun içinde bir tanesi çürük çıkarsa bütün ürünü çöpe atmak zorunda kalırsın. Limon tabii değişik bir tat verir. Mutlaka isteyen müşterilerimiz de var ama hem limonlu hem de sirkeli turşu suyunu müşterilerimize ikram ediyoruz.”
NEŞELİ GÜNLER (1978) FİLM KONUSU
Yeşilçam’ın en sevilen klasiklerinden biri olan Neşeli Günler, turşu yüzünden boşanmış bir çiftin yıllar sonra çocukları sayesinde yeniden bir araya gelme hikâyesini anlatır.
İstanbul’da yaşayan büyük ve neşeli bir ailede, anne Zeynep (Adile Naşit) ile baba Kazım (Münir Özkul), turşu kurarken anlaşmazlığa düşerler.
Zeynep turşuyu limonla, Kazım ise sirkeyle yapmayı savunur. Bu basit tartışma o kadar büyür ki çift boşanır. Boşanma sonrası 6 çocukları üçe bölünür: üçü annesiyle, üçü babasıyla kalır. Yıllar boyunca birbirlerini hiç görmezler.
Büyüyen çocuklar (Şener Şen, Oya Aydoğan, Adile Naşit’in oğulları vs.) tesadüfen tanışır ve aslında kardeş olduklarını öğrenirler. Kardeşler, anne ve babalarını yeniden bir araya getirmek için türlü entrikalar çevirir. Bu süreçte hem çok komik hem de duygu dolu anlar yaşanır.