Neşet Ertaş'ın kardeşi zor günlerden geçiyor! Hayırseverlerden ev desteği

''Bozkırın Tezenesi'' olarak tanınan ve türküleriyle gönüllerde taht kuran Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş maddi açıdan zor günlerden geçiyor. Poligon Mahallesi'nde yaklaşık 9 yıldır yaşayan 66 yaşındaki Ali Ertaş'ın yaşadığı apartman kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Son günlerde maddi açıdan zor günler geçiren Ertaş'a, hayırseverler elini açtı. Ertaş'ın ev aradığını öğrenen Kırşehirli hemşehrileri duruma kayıtsız kalmayarak kendisi için kiralık ev tuttular.

HAYIRSEVERLER TÜM MASRAFLARI KARŞILADI

Ali Ertaş, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde tutulan ve tüm masrafları karşılanan yeni eve taşınmanın mutluluğunu yaşadı. Ertaş, kendisine yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Memleketi Kırşehir'den birçok kişinin yardımda bulunmak için aradığını söyleyen Ertaş, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar idare ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BOZKIRIN TEZENESİ" İLE OLAN ANILARINI UNUTAMIYOR

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ağabeyi Neşet Ertaş ile olan anılarına da değinen Ertaş, şunları söyledi:

"Bir konser olurdu. Ağabeyim, 'Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Çoğu zaman gittik. Ankara'dan veya başka yerden konser gelirdi. Düğünler gelirdi. Birlikte giderdik. Evde, dışarıda beraberdik. Birbirimize yardımcı olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu buradan aldık. Kırşehir'e götürdük. Şimdi orada günlük 200-300 kişi mezarına gelip gidiyor. Ziyaret ediyorlar. Yani cenazesinde dahi geleni gideni çok. Öyle kendini sevdiren, saydıran, sayılan bir kişiydi. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor."