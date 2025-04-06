Nesine 3. Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte sonuçlar

Nesine 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Buna göre takımların aldıkları maç sonuçları şöyle:

1. Grup:

Bursaspor-23 Elazığ FK: 3-1

Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Silifke Belediyespor-Bornova 1877: 1-0

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Karşıyaka: 0-1

Anadolu Üniversitesi-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 4-2

Kırşehir Futbol SK-Kemerkent Bulvarspor: 2-2

Ergene Velimeşespor-Kuşadasıspor: 1-0

2. Grup

Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-5

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Silivrispor: 0-2

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0

Uşakspor-Muğlaspor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor: 1-0

T.Metal 1963-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-0

İnegöl Kafkas SK-Tire 2021: 0-1

3. Grup

Çankaya SK-52 Orduspor: 0-6

Aliağa Futbol-Osmaniyespor: 3-0

Pazarspor-Bayburt Özel İdare: 3-0

Viranşehir Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-2

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-1923 Mustafakemalpaşa SK: 0-1

10 Numara Sportif Efeler 09-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Alanya 1221-Çorluspor 1947: 0-1

Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu: 1-1

4. Grup

Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970: 0-1

Bursa Nilüfer Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-1

İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK: 1-3

Niğde Belediyespor-Zonguldakspor: 0-0

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-2

Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-1

Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Denizlispor-Edirnespor: 0-0