Nesine 3. Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte sonuçlar

Nesine 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Buna göre takımların aldıkları maç sonuçları şöyle:
1. Grup:
Bursaspor-23 Elazığ FK: 3-1
Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Silifke Belediyespor-Bornova 1877: 1-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Karşıyaka: 0-1
Anadolu Üniversitesi-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 4-2
Kırşehir Futbol SK-Kemerkent Bulvarspor: 2-2
Ergene Velimeşespor-Kuşadasıspor: 1-0
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-5
Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Silivrispor: 0-2
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0
Uşakspor-Muğlaspor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor: 1-0
T.Metal 1963-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-0
İnegöl Kafkas SK-Tire 2021: 0-1
3. Grup
Çankaya SK-52 Orduspor: 0-6
Aliağa Futbol-Osmaniyespor: 3-0
Pazarspor-Bayburt Özel İdare: 3-0
Viranşehir Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-2
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-1923 Mustafakemalpaşa SK: 0-1
10 Numara Sportif Efeler 09-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
Alanya 1221-Çorluspor 1947: 0-1
Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu: 1-1
4. Grup
Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970: 0-1
Bursa Nilüfer Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-1
İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK: 1-3
Niğde Belediyespor-Zonguldakspor: 0-0
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-2
Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-1
Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Denizlispor-Edirnespor: 0-0