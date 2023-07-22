Nesli tehlike altındaki 6 su kuşunun sayısı daha da azaldı

DKMP Genel Müdürlüğü'nce, yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 145 sulak alanda yapılan sayımda; Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin popülasyon değişimleri de tespit edildi. Sayım sonuçlarına göre IUCN'nin kırmızı listesinde bulunan Türkiye'deki türlerden 6'sının sayısının daha da azaldığı, 1'inin ise arttığı belirlendi.

Kırmızı listede 'soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler' arasında bulunan 'dikkuyruk', 4 farklı alanda 8 birey olarak sayıldı. Dikkuyruk, 2021'de 1445, 2022'de ise 88 adet olarak sayıldı. Listede 'soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler' arasında yer alan 'ada martısı' geçen yıl 2 adet sayılırken bu yıl 1, 'elmabaş patka' geçen yıl 58 bin 429 adetken, bu yıl 32 bin 850, 'küçük sakarca' geçen yıl 2 adetken, bu yıl 1, 'yelkovan' geçen yıl 3 bin 784 adetken bu yıl 2 bin 351, 'büyük orman kartalı' geçen yıl 9 adetken, bu yıl 7 olarak sayıldı. Yine aynı kategorideki 'kulaklı batağan'ın sayısı ise 1'den 13'e yükseldi.

Listede 'şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte tehlikedeki türler' kategorisinde yer alan 'büyük kumkuşu' 6 birey olarak gözlendi. 2017'de 56 adet olarak sayılan büyük kumkuşu, sonraki yıllarda 6'ya kadar geriledi. 'Çamur çulluğu' 1036 birey olarak sayılırken, 'kız kuşu' 12 bin 763, 'pasbaş patka' 180, 'poyraz kuşu' 181, 'tepeli pelikan' 1995 birey olarak sayıldı.