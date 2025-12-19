Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, kırsal bölgelerde yürüttükleri koruma ve kontrol devriyeleri sırasında, vurulmuş bir yaban keçisiyle birlikte bir avcıyı suçüstü yakaladı.

Kaçak avcıya toplam 956 bin 619 TL ceza uygulandı. DKMP Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Hakkari’deki kırsal alanlarda koruma-kontrol faaliyetleri yürüten ekiplerimiz, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte bir şahsı yakaladı.

Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında toplam 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı” denildi.