Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Halfeti ilçesine bağlı kırsal Günece Mahallesi yakınlarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi.

Bölge halkı tarafından fark edilen hayvanın görüntüleri, yaban hayatı açısından büyük önem taşıyor. Çizgili sırtlan, Türkiye'de nadir olarak görülen ve koruma altında bulunan bir tür olarak biliniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşam alanı bulan bu hayvan, gece saatlerinde avlanırken ürkek yapısıyla dikkat çekiyor.

Çizgili sırtlanların Türkiye'de en çok görüldüğü iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Hatay ve Gaziantep yer alıyor. Ancak son yıllarda yasa dışı avcılık ve yol kazaları nedeniyle çizgili sırtlanların popülasyonlarının ciddi şekilde azaldığı bildirildi. Günece kırsalında yaşayan vatandaşlar, çizgili sırtlanın görülmesinden heyecan yaşadı. Köylülerden bazıları ilk kez böyle net bir şekilde çizgili sırtlanı görüntülendiğini söyledi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden sırtlan hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.

