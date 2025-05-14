Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Erzincan’da görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Erzincan’da görüntülendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan Bozkır Keleri Çöpler köyü kırsalında görüldü.

Erzincan'ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan Bozkır Keleri Çöpler köyü kırsalında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde görevli Fatih Yılmaz, nesli tükenme tehdidi altında olan Bozkır Kelerini görüntüledi. Uzmanlar, bu türün nadiren görüldüğüne dikkat çekiyor.

Karakteristik yassı vücut yapısı ve kum rengine uyumlu teniyle bilinen Bozkır Keleri net bir şekilde görülüyor. Bu tür, özellikle yarı kurak bozkır alanlarında yaşam sürüyor ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

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