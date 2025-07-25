Nesli tükenme tehlikesi atında! Anne ve yavru dağ keçisi kayalıklarda görüldü

Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesi atında! Anne ve yavru dağ keçisi kayalıklarda görüldü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon'un kayalıklarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan anne ve yavru dağ keçisi görüntülendi.

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak bilinen Karanlık Kanyon, yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kanyonun sarp kayalıklarında, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçileri görüldü.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Kayalık bölgede gezen anne ve yavru keçinin, sarp yamaçlarda rahatlıkla ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, anne keçinin önde, yavrusunun ise hemen arkasında zıplayarak kayalıkları aştığı görülüyor.

Avlanmaları yasak olan bu hayvanlar, genellikle yüksek ve sarp bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Nesli tükenme tehlikesi atında! Anne ve yavru dağ keçisi kayalıklarda görüldü

Nesli tükenme tehlikesi atında! Anne ve yavru dağ keçisi kayalıklarda görüldü

Son Haberler
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (25 Temmuz 2025)
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (25 Temmuz 2025)
Sessiz sedasız atamayla koltuğu kaptı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının raporunu yazmıştı
Sessiz sedasız atamayla koltuğu kaptı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının raporunu yazmıştı
Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!
Eşini ve bebeğini şehit etmişlerdi: Şehit babası astsubaya korkunç saldırı!
Savaş çanları bu sefer Asya’da çalıyor! Füze sistemleri devreye girdi, savaş uçakları hazır bekliyor
Savaş çanları bu sefer Asya’da çalıyor! Füze sistemleri devreye girdi, savaş uçakları hazır bekliyor
Türkiye'nin en doğusundan göz alıcı günbatımı manzarası
Türkiye'nin en doğusundan göz alıcı günbatımı manzarası