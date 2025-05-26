Nesli tükenme tehlikesindeki alaca sançar görüntülendi

Kaynak: DHA
Nesli tükenme tehlikesindeki alaca sançar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sançar Sivas’ta görüntülendi. Alaca sançar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alıyor.

Sivas’ta, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında yer alan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi.

Yuvasından çıktığı gözlenen alaca sansar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sinan Köksal'ı merakla bakışlarla seyreden alaca sansarın sevimli halleri dikkat çekti. Bir süre etrafta dolaşan alaca sansar, daha sonra yuvasına döndü.

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