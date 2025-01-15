Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana araba çarptı

Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.


Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlana Besni ilçesi Kızılin köy yolunda bir otomobil çarptı.

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Kızılin köyünün yakınlarında yer alan mağaralarda yaşadığı tespit edilen sırtlanlardan yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelen 2 yavrudan birisi gece karanlığında aracın çarpması sonucu öldü.

Yoldaki çizgili sırtlanı fark eden ve aracından inen Ramazan Bilici isimli vatandaş, sırtlanın ölmüş olduğunu gördü. Ramazan Bilici, sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı.

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