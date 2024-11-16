Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana araba çarptı

Kaynak: DHA
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana araba çarptı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

Zaman zaman fotokapanlara yakalanan nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan bu sefer yola çıkınca bir otomobilin altında kalarak can verdi.

Kaza, Halfeti'nin kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir vatandaş tarafından yolda hareketsiz bulunan çizgili sırtlan, yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incelemede çizgili sırtlanın araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası sırtlan, bulunduğu yerden kaldırıldı.

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