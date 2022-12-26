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Nesli tükenmekte olan Küba timsahı elektrik çarpmasından öldü

ABD’de bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınan Küba timsahı, elektrikli aletleri ısırıp parçalayınca akıma kapılarak öldü.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 23:48
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Nesli tükenmekte olan Küba timsahı elektrik çarpmasından öldü

Nesli tükenmekte olan Küba timsahı elektrik çarpmasından öldü
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Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Enstitüsü’nde 10 yaşında bir erkek Küba timsahı elektrik çarpması sonucu öldü. İşin üzücü yanı, nesli tükenmekte olan timsah burada koruma altında bulunuyordu.

Nadir türler üreme programının bir parçası olan timsah 2012 yılında yumurtadan çıkmıştı.

Geçen hafta, enstitüsün personeli elektrik tesisatı da dahil rutin güvenlik kontrollerini yaptıktan sonra evine gitti. Ertesi gün geldiğinde timsahı öldü buldu. Saldırgan davranışlarıyla bilinen timsahın kendi yaşam alanındaki elektrik altyapısına saldırdığı ve elektrik kablolarını ısırarak parçaladığı sonucuna varıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken benzer bir olay yaşanmaması için tesis genelinde yedekli elektrik kesiciler kuruldu.

Küba’da yalnızca sınırlı bir alanda bulunan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Küba timsahını tehlike altındaki türler arasında sınıflandırıyor. Doğada yaklaşık 3 bin Küba timsahı olduğu düşünülüyor.

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