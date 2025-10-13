Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluğunu yaşayan Neslihan Atagül, oyunculuğu bıraktı iddialarına açıklık getirdi.
Neslihan Atagül sessizliğini bozdu... Oyunculuğu bıraktı mı
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti. Atagül hakkında çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozdu.
Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül, geçtiğimiz mart ayında anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili oğullarına Aziz adını verdi.
OYUNCULUĞU BIRAKTIĞI SÖYLENİYORDU
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren güzel oyuncunun, oyunculuğu bıraktığı magazin gündemini sarmıştı.
Atagül, "İşler güçler devam ediyor. Hamilelik sürecim, doğumum derken doğal olarak ekrandan uzak kalmak durumunda kalıyoruz” dedi.
Neslihan Atagül ardından “Bu da normal süreçler. Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu da iyi geliyor bana tabii. Vaktimi daha çok Aziz'le geçiriyorum. Bana da iyi geliyor açıkçası. Acele etmeden, herhangi bir plan yapmadan yaşamak epey iyi hissettiriyor açıkçası" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Türk bir oyuncu. Mesleğine ilk bir döneme damga vurmuş 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümüyle adım attı. Güzel oyuncu dizide Deniz karakterini canlandırdı. Aynı yıl, İlk Aşk filmindeki rolüyle Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Hayat Devam Ediyor" dizisinde birbirinden başarılı usta oyuncularla yer aldı.
2012 yılında "Araf" filminde Zehra rolüne hayat verdi. 2013 yılında ise Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve Sadullah Çelen tarafından yönetilen "Fatih Harbiye" dizisinde Kadir Doğulu ile birlikte rol aldı.
Atagül, Fatih Harbiye dizisindeki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde evlendi. Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli. 8 yıllık evliliklerinin ardından Atagül'ün hamile olduğu haberi gündeme geldi ve karnının belirginleştiği fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.