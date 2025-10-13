Neslihan Atagül sessizliğini bozdu... Oyunculuğu bıraktı mı

Neslihan Atagül ardından “Bu da normal süreçler. Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu da iyi geliyor bana tabii. Vaktimi daha çok Aziz'le geçiriyorum. Bana da iyi geliyor açıkçası. Acele etmeden, herhangi bir plan yapmadan yaşamak epey iyi hissettiriyor açıkçası" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.