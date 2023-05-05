Neslihan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Neslihan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir?

NESLİHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Neslihan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Han nesline ait, han soyundan.

NESLİHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Neslihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Neslihan adını koymak caizdir.

NESLİHAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Neslihan adındakilerin liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır.

Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler.

Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir.

Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.