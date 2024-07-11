Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında dün sabah 25 ilde harekete geçti. Operasyonlar sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen de bulunuyor.

Operasyonla ilgili detayları CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında aktardı. Uludağ'a göre, Güngen ailesine ait şirketlerde 1.5 milyon liralık bir para trafiği tespit edilmiş ve Mali Şube ekipleri bu durumu şüpheli bulmuştu. Vergi müfettişi de operasyon kapsamında gözaltına alındı çünkü Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmeler yaptığı belirlenmişti. Operasyon günü tatilde olan müfettiş, otel odasına döndüğünde gözaltına alındı.

POLİSLERİ DANS EDEREK KARŞILAMIŞ

Mali şube ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Neslihan Güngen'in gözaltına alındığı gece bir eğlence merkezinde bulunduğu ve polisleri dans ederek karşıladığı, ancak emniyete götürülürken ağlama krizine girdiği ifade edildi.

ARKA PLANINDA SUÇ GELİRİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Operasyonun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Zafer İşeri, bir kamu görevlisinin suç incelemesi yaparken şüphelilerle etik olmayan bir şekilde iletişim kurmasının soruşturmanın tarafsızlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu operasyonla ilgili detaylar, suç işleme amaçlı örgüt kurulduğu iddialarını güçlendiriyor. Neslihan Güngen'in fenomen olarak tanınırken güzellik merkezleri aracılığıyla büyük bir ticaret hacmi oluşturduğu, ancak bu faaliyetlerin arka planında suç geliri olduğu iddia ediliyor.