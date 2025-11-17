YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecikli Taekwondocu Neslişah Ençok, Sırbistan’da düzenlenen Multi Avrupa Oyunları’nda ikinci olarak kota elde etti ve Ümitler Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Neslişah Ençok, 11-14 Aralık tarihlerinde Priştine/Kosova’da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda 53 kg kategorisinde milli takımımızla birlikte ülkemizi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.