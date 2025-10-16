Uzmanlar, botoksun cerrahi öncesi ilk tedavi seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kronik makat çatlağı (anal fissür) hastalarının yaşadığı yoğun ağrı ve rahatsızlık, dünya genelindeki uzmanların yıllardır üzerinde çalıştığı bir konuydu. Cerrahi işlem olan "Lateral İnternal Sfinkterotomi" (LIS) bugüne dek en yüksek başarı oranına sahip tedavi olarak kabul edilirken, Amerika ve Avrupa'dan gelen bilimsel veriler, bu tabloyu kökten değiştirdi. Botulinum toksin (Botoks) enjeksiyonu, makat çatlağı tedavisinde ameliyatsız, etkili ve düşük riskli bir alternatif olarak küresel çapta öne çıktı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YÜKSEK BAŞARIYI İLAN ETTİ

Uluslararası saygın bilim dergilerinde yayımlanan araştırmalar, botoks tedavisinin etkinliğini rakamlarla ortaya koydu. Botoks, anal fissüre neden olan iç makat kasındaki (internal anal sfinkter) aşırı kasılmayı geçici olarak gevşeterek bölgeye kan akışını artırma prensibine dayanıyor.

Dr. Alessio Angrisano ve İtalya'daki ekibinin yürüttüğü kapsamlı bir klinik çalışma, botoks uygulanan seçilmiş hastalarda uzun dönemde dahi %90’a varan iyileşme oranı gözlemlediklerini ifade etti.

Araştırmacılar, botoks uygulamasının kolaylığı ve yüksek iyileşme oranları nedeniyle kronik makat çatlağı için alternatif bir tedavi olarak önerilebileceğini kaydetti.

Diseases of the Colon & Rectum dergisinde yer alan bir başka çalışmada ise tek bir botoks enjeksiyonu sonrasında %73.8 oranında iyileşme sağlandığı, tekrarlanan enjeksiyonlarla bu oranın %86.9'a yükseldiği belirtildi.

Uzmanlar, botoks tedavisinin cerrahi müdahaleye göre en önemli avantajının, ameliyatın nadir de olsa neden olabildiği kalıcı inkontinans (dışkı tutamama) riskini taşımaması olduğunu vurguladı.

YABANCI UZMANLARDAN 'İLK TERCİH' VURGUSU

Alanında yetkin yabancı uzmanlar, botoks uygulamasının cerrahiye kıyasla daha az yan etkiye sahip olması ve geri dönüşümlü bir gevşeme sağlaması nedeniyle hastalar için daha cazip bir seçenek olduğunu ifade ettiler.

İngiliz kolorektal cerrah Dr. Sara Badvie, hastalarına makat çatlağı tedavisinde ilk aşamada botoks enjeksiyonunu tavsiye ettiklerini; zira bu yöntemin hastaların günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede dönmesini sağladığını ve kalıcı hasar riskini elediğini dile getirdi.

İtalya'dan cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mario Testini ise yayımlanan bir makalesinde, kendi klinik deneyimlerinin botulinum toksin tedavisinin güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini belirtti. Prof. Testini, bu yöntemin cerrahi öncesinde ilk basamak tedavi olarak hastalara sunulabileceğini sözlerine ekledi.

Botoks ile tedavide nadiren geçici gaz veya dışkı sızdırma (inkontinans) gibi yan etkiler görülse de, bilimsel veriler bu durumun geçici olduğunu ve birkaç hafta içinde kendiliğinden düzeldiğini gösterdi. Tedavinin başarısız olduğu az sayıda vakada ise hastaların cerrahiye yönlendirildiği bildirildi.

Makat çatlağı tedavisinde botoks enjeksiyonu, dünya bilim camiasının güçlü bir şekilde desteklediği, ameliyatsız ve umut vadeden bir yöntem olarak konumunu sağlamlaştırdı.