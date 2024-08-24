Nestle CEO'su görevden alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nestle CEO'su görevden alındı

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden bir olan Nestle, "düşük performans" nedeniyle CEO'su Mark Schneider'in işine son verildiğini açıkladı.

Nestle, Perşembe günü geç saatlerde bir yönetim kurulu toplantısının ardından Schneider'in ayrılışını duyurdu ve şirketin kıdemli çalışanı Laurent Freixe'yi yeni CEO olarak atadı. Bu, yaklaşık bir asırdır Nestle'yi yöneten ilk şirket dışı kişi olan 58 yaşındaki Alman Schneider'in yaklaşık sekiz yıllık görev süresine son verdi.

Şirket, Cuma günü yapılan yatırımcı görüşmesinde yapılan yorumların ötesinde daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, yönetim kurulunun Schneider ile birlikte mevcut ortamı değerlendirdiğini ve birlikte değişiklik yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.

gettyimages-1844053338-e1724403687172.jpg

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Güney Afrika'da şarj savaşları başlıyor Dünya
Güney Afrika'da şarj savaşları başlıyor
Kızıldeniz’de Yunan bayraklı tankeri vurdular. Alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı Dünya
Kızıldeniz’de Yunan bayraklı tankeri vurdular. Alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı
Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtu Gündem
Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtu
5 Dağıstanlıyı daha mahkum oldu Dünya
5 Dağıstanlıyı daha mahkum oldu
Bugün kimin maçı var? 24 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 24 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Denizde yüzen kedi görenleri şaşırttı Yaşam
Denizde yüzen kedi görenleri şaşırttı
Rockefeller, Uganda'ya yatırım yapacak Dünya
Rockefeller, Uganda'ya yatırım yapacak