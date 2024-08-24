Nestle CEO'su görevden alındı

Nestle, Perşembe günü geç saatlerde bir yönetim kurulu toplantısının ardından Schneider'in ayrılışını duyurdu ve şirketin kıdemli çalışanı Laurent Freixe'yi yeni CEO olarak atadı. Bu, yaklaşık bir asırdır Nestle'yi yöneten ilk şirket dışı kişi olan 58 yaşındaki Alman Schneider'in yaklaşık sekiz yıllık görev süresine son verdi.

Şirket, Cuma günü yapılan yatırımcı görüşmesinde yapılan yorumların ötesinde daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, yönetim kurulunun Schneider ile birlikte mevcut ortamı değerlendirdiğini ve birlikte değişiklik yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.