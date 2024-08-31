Nestlé CEO'su istifa etti

Mark Schneider'in istifa kararı, Nestlé için dönüşümsel bir dönemin sonunu işaret ediyor. Şirketin bir asırlık tarihinde CEO pozisyonu için dışarıdan işe alınan ilk kişi olan Schneider, İsviçreli çokuluslu şirkete yeni bakış açıları getirdi. Görev süresi boyunca Nestlé'yi "geleceğe hazır, yenilikçi ve sürdürülebilir bir işletme" olarak yeniden konumlandırmaya odaklandı.

Son zamanlardaki ekonomik zorluklar, özellikle fiyat artışlarına karşı tepkiler, şirketin performansında negatif etki yaptı.

Nestlé, daha yüksek fiyatlara karşı tüketici tepkisinin etkisini yansıtarak, tam yıllık satış görünümünü önceki %4 hedefinden %3'e düşürdü.

Schneider'in ayrılmasıyla Nestlé'nin yeni CEO'su Laurent Freixe atandı. Freixe'nin yeni görevi 1 Eylül'den itibaren başlayacak.

1986'dan beri Nestle'de çalışan Freixe, uzun yıllardan beri şirketin Latin Amerika bölümünün icra başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor.

Nestlé Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, Freixe'ye olan güvenini dile getirdiği açıklamasında "stratejik zekası, kapsamlı pazar deneyimi ve uzmanlığının yanı sıra pazarlar ve tüketiciler konusunda derin anlayışını" övdü. Freixe'nin zorlu pazar koşullarında sonuç üretme konusundaki kanıtlanmış yeteneği, Nestlé'nin mevcut zorluklarıyla başa çıkmasında kritik önem taşıyacak.

Nestlé'deki CEO değişikliği, yatırımcılar ve piyasa analistleri arasında ilgi uyandırdı. Bazıları bunu şirketin son dönemdeki performans zorlukları göz önüne alındığında olumlu bir hareket olarak görüyor. Şirketin hisselerinde yıl başından bu yana yaklaşık %10 düşüş kaydedildi. Bu da mevcut ekonomik ortamda şirketin içinde bulunduğu zorlu durumunu yansıtıyor.

Freixe'nin dümeni devralmaya hazırlanırken birkaç önemli zorluğun üstesinden gelmesi gerekecek:

1. Fiyatlandırma stratejilerini tüketici güveniyle dengelemek

2. Enflasyonist baskılar ve tedarik zinciri sorunlarıyla baş etmek

3. Nestlé'nin sürdürülebilirlik ve inovasyona olan bağlılığını sürdürmek

Nestle'nin CEO'su istifa ederken, şirket bir dönüm noktasında bulunduğunu belirtti. Mark Schneider'den boşalan koltuğa Laurent Freixe'nin oturması, uzmanlar tarafından "yeni bir isimden" daha fazlasını temsil ediyor.

Uzmanlar küresel gıda devinde yaşanan CEO değişimi sonrası şirketin stratejilerinde ciddi değişimler yaşanabileceğini söylüyor.

Tüketiciler fiyat artışlarına karşı direnirken ve piyasa baskıları artarken, Nestle'nin yeni CEO'sunun tüketici güvenini geri kazanmak ve büyümeyi teşvik etmek için karmaşık bir manzarada yol alması gerekecek.