Nestlé Türkiye'den 'yapay zeka' hamlesi

Yapay zekâ, web3 ve oyun alanlarında faaliyet gösteren yerli teknoloji şirketi Cerebrum Tech ile 118 yıldır faaliyetlerini sürdüren Nestlé Türkiye, verimliliği artırmak amacıyla güçlerini birleştirdi. Cere Insight, Nestlé Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Ofisi (DTO) ekipleri tarafından kullanılmak üzere tasarlandı ve tüm çalışanların kullanımına açıldı. Bu uygulama, Nestlé Türkiye’nin geniş iç literatürüne erişim sağlayarak, yapay zekâ destekli öneriler sunuyor.

Geliştirme ve entegrasyon süreci, global bir iş birliği içinde yürütüldü ve Nestlé’nin Single Sign-On (SSO) sistemi ile entegre edildi. Başlangıçta Cerebrum Tech’in bulut sisteminde barındırılan uygulama, Nestlé’nin global API'larına da entegre edildi. Cere Insight, uzun belgeleri ve web sitesi içeriklerini özetleyebilen, büyük veri setlerinden içgörüler oluşturabilen ve kodlama bilgisi gerektirmeksizin özelleştirilebilir chatbot oluşturma imkânı sunan bir yapay zekâ çözümüdür. Bu sayede, veri toplama ve analiz süreçleri dakikalar içinde tamamlanarak zaman verimli kullanılabiliyor.

Cere Insight, kurumsal şirketlerden akademisyenlere, küçük işletmelerden içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Cerebrum Tech ile Nestlé Türkiye arasındaki iş birliği, Startups.watch Türkiye Girişim Ekosistemi 2024 2. Çeyrek Etkinliği kapsamında duyuruldu. Panelde, Cerebrum Tech İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Tunç ve Nestlé Türkiye Bilişim Teknolojileri İnovasyon Kıdemli Müdürü Haydar Ateşok, iş birliğinin detaylarını paylaştı. Tunç, Cere Insight’ın Nestlé Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini ve somut verimlilik artışına odaklandıklarını belirtti. Ateşok ise, teknolojiyi ve yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir büyümenin kıymetli bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Cerebrum Tech, yapay zekâ, nesnelerin interneti, oyun geliştirme ve Web 3.0 alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren bir girişimcilik stüdyosudur. 2021 yılında kurulan şirket, dijital dönüşüm konusunda etkin çözümler sunarak, akıllı şehirler, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik gibi alanlarda yenilikçi uygulamalar geliştiriyor. Cerebrum Tech, Silikon Vadisi, İstanbul, Seul, Ankara, Hollanda, Malta ve Londra'da yer alan ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor ve gençlerin potansiyellerine inanan bir girişimcilik stüdyosu olarak dijital ve fiziksel dünya arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı hedefliyor.