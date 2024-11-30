Nestlé ve Kühne+Nagel'de düşüş sürüyor

2024 yılı boyunca Nestlé'nin hisse değerinde %21, Kühne+Nagel’in ise %28 oranında kayıp yaşandı. Nestlé, yıllardır "torun hissesi" olarak anılsa da, son yıllarda liderlik sorunları nedeniyle büyüme yerine durgunluk yaşıyor. Nestlé’nin efsanevi CEO’su Helmut Maucher döneminde hedeflenen 100 milyar franklık ciroya ulaşılamadı. Günümüzde şirket, 93 milyar franklık bir ciroyla beklentilerin gerisinde kaldı.

Nestlé'deki liderlik değişimleri de belirsizliği artırdı. Son CEO Mark Schneider'in görevden ayrılmasının ardından yerine gelen Laurent Freixe, yatırımcıları tatmin edemedi. Şirketin hisse değeri, son beş yılda yaşadığı yükselişten sonra 76 frank seviyesine geriledi.

KÜHNE+NAGEL VE LİDERLİK SORUNU

Kühne+Nagel için de benzer bir tablo söz konusu. Şirket, uzun yıllar dünya lojistik sektöründe lider konumda bulunurken, son yıllarda Danimarkalı DSV gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Özellikle, Alman Schenker Transport’un 15 milyar euroya DSV’ye satılmasıyla piyasa liderliğini kaybetti. Klaus-Michael Kühne’nin, devralma süreçlerini yönetme konusundaki çekinceleri şirketi ikinci sıraya düşürdü.

Şirketin kurucusu Klaus-Michael Kühne, önemli yatırımlar yaparak servetini artırsa da, 87 yaşındaki iş insanının halefi bulunmuyor. Servetinin yönetimi, Basel merkezli Kühne Vakfı'na bırakılacak. Ancak bu durum, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini sorgulatıyor.

İSVİÇRE İÇİN KAYIP

Nestlé ve Kühne+Nagel gibi iki büyük İsviçre şirketinin liderlik ve büyüme sorunları yaşaması, yalnızca bu şirketler için değil, aynı zamanda İsviçre ekonomisi için de bir alarm niteliği taşıyor. Her iki şirketin borsadaki performansı, İsviçre piyasalarını olumsuz etkilerken, yatırımcılar geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Şirketlerin, liderlik sorunlarını çözerek yenilikçi ve büyüme odaklı bir stratejiye yönelmeleri gerektiği açık.

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