Nestle vegan piyasasında sukutuhayale uğradı

İsviçreli gıda devi Nestle, Çekya'nın Krupka kentindeki tesisinde 80 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, şirketin Garden Gourmet markası altında bitkisel et alternatifleri ürettiği tesisteki iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini etkiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa pazarında bitkisel ve vejetaryen et ürünlerine olan talebin tahminlerin altında kaldığı ve bu nedenle üretimin kısılacağı belirtildi.

Nestle sözcüsü Tereza Prochazkova, "Avrupa'da bitki bazlı alternatifler pazarı beklediğimizden daha yavaş büyüyor," ifadelerini kullandı. Bu gelişme, genel olarak bitkisel protein sektöründe yaşanan bir eğilimi yansıtıyor. GFI Europe'a göre, Avrupa'daki önemli pazarlarda et alternatiflerinin satışları 2022'den bu yana durgunlaştı veya düştü. Nestle daha önce ABD merkezli Sweet Earth Foods şirketini elden çıkarmış ve Almanya ile Fransa'daki Garden Gourmet ürün gamını daraltmıştı.

Krupka tesisi faaliyetine devam edecek ancak eylül ayından itibaren üretim ve personel sayısı azaltılacak. Nestle, bitkisel ürün grubuna bağlılığını sürdürdüğünü ancak pazar gerçeklerine uyum sağlayacağını ifade etti. Çekya Çalışma Ofisi bölge direktörü Martina Becvarova, Teplice bölgesindeki işsizlik oranının Mayıs ayında %5,7 olduğunu ve işten çıkarılan çalışanların yarısının yerel olarak yeni iş bulmasının beklendiğini belirtti. Nestle, yerel yetkililerle koordinasyon içinde çalışanlara yeniden eğitim ve işe yerleştirme hizmetleri sunacağını taahhüt etti.