Net Global Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Kaynak: ANKA
Net Global Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muhammet Ali Meteoğlu yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 29. dakikada Bengali-Fode Koita'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda skora dengeyi Alanyaspor'da Sergio Cordova getirdi. 56'ncı dakikada Cordova skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 20'ye, Alanyaspor ise 22 puana yükseltti.

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