Net Holding KKTC'de vergi listesine damga vurdu

Diyalog'un haberine göre, Besim Tibuk'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Net Holding, KKTC'nin vergi rekortmenleri arasına adını yazdırdı.

Maliye Bakanlığı, 2021 yılı kurumlar ve şahısların ödediği vergileri liste halinde açıkladı. Kurumlar Vergisi'nde ilk sırayı 80 milyon 619 bin lira ile İş Bankası aldı.

İkinci sırayı 74 milyon 623 bin lira ile Merit otellerinin bağlı olduğu 3 şirket, üçüncü sırayı ise 64 milyon 988 bin lira ile Aksa aldı. Merit otelleri bünyesinde yer alan Voyager Kıbrıs 54 milyon 560 bin, Net Holding 15 milyon 829 bin, Elite Development & Manegement LTD. 4 milyon 234 bin lira ödedi. Böylece Net Holding'e bağlı Merit otelleri ve şirketleri ödemiş olduğu toplam vergi miktarı 74 milyon 623 bin lira ile ikinci sıraya yükselmiş oldu.

TAM LİSTE ŞÖYLE OLUŞTU

Şahısların Gelir Vergisi listesinde ilk sırayı yine 7 milyon 96 bin lira ile Tahir Topal aldı. Tahir Topal'ı Hasan Hüseyin Hastan, Burak Başel, Gözde Boyacı, Gaye Menteş ve Önder Sanver takip etti. Ahmet Sanver, Mete Boyacı, Işın Ramadan Cemil de üst sıralarda vergi veren isimler olarak dikkat çekti.

Gelir Vergisi listesindeki yer alan ilk 10 isim 1-Tahir Topal: 7,096,978.38 TL 2- Hasan Hüseyin Hastan: 4,184,513.82 TL 3- Burak Başel: 3,263,805.90 TL 4-Gözde Boyacı: 2,103,106.67 TL 5- Gaye Menteş: 2,052,048.76 5 TL 6- Önder Sanver: 1,718,738.67 7- Ahmet Sanver: 1,500,931.78 TL 8- Mete Boyacı: 1,487,656.90 TL 9- Işın Cemil: 1,426,436.12 10- İbrahim Hakan Börteçene 1,288,101.81

Kurumlar Vergisi listesindeki ilk 10 kurum 1- Türkiye İş Bankası A.Ş.: 80,619,828.74 TL 2- Aksa Enerji Üretim A.Ş: 64,988,601.56 TL 3- Voyager Kıbrıs LTD.: 54,560,268.46 TL 4 -Türkiye Garanti Bankası A.Ş.: 51,435,021.05 TL 5- T.C.Ziraat Bankası A.Ş.: 41,401,362.12 TL 6- Kıbrıs Kapitalbank LTD.: 31,668,904.39 TL 7- Nicosia Betting LTD.: 29,533,796.73 TL 8- Creditwest Bank LTD.: 26,957,974.72 TL 9- K.T.Koop.Merkez Bankası LTD.: 26,924,777.01 TL 10 -Arkın Investments LTD.: 23,235,083.43