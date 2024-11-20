Net Holding’in 50. yıl Kıbrıs galası coşkuyla kutlandı

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede iştirakleri ile turizm ve ekonomiye katkılarda bulunan Net Holding’in 50. kuruluş yıl dönümü, Merit Royal Diamond Otel’de yapılan gala gecesi ile kutlandı.

MURAT BESİM TİBUK: 2025’TE DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Gecede konuşma yapan Merit Hotel ve Casinolar Yönetim kurulu Murahhas Üyesi Murat Besim Tibuk, 2025 yılında hep birlikte daha nice başarılara imza atacaklarına dikkat çekti.

Besim Tibuk ise 1974 yılında yüz turist rehberi arkadaşı ile beraber kurduğu Net Holding’in 50. yaşında çalışanlarına seslendi. Tibuk, hayatta en önemli unsurların sağlık ve dostluk olduğuna dikkat çekti.

Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk ise tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini sunarak aynı çatı altında birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirdi.

20 SENE VE ÜZERİ GÖREV YAPMIŞ ÇALIŞANLARA PLAKET VERİLDİ

Net Holding çatısı altında 20 sene ve üzeri görev yapmış olan yönetici ve çalışanlar, yarım asırlık yolculuğun değerli birer parçası olmalarından ötürü gala gecesinde plaket takdimi ile onurlandırıldı. Plaket alan yüzü aşkın yönetici ve çalışanla beraber 50. yıl pastasının kesilmesinden sonra Koray Avcı konseri ile coşkulu kutlama devam etti.

KORAY AVCI KONSERİ EĞLENCELİ ANLARA SAHNE OLDU

KKTC, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan’da Merit markası altında toplam 10 otel ve 11 casino işletmesi ile çalışmalarına devam eden Net Holding’in 50. Yıl Kıbrıs Galası’nda davetliler, Koray Avcı’nın birbirinden hareketli şarkılarıyla gönüllerince eğlendi ve bugüne kadarki başarılarını kutlayıp Net Holding’e nice 50 yıllar temenni etti.