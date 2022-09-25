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Net Holding'ten önemli girişim

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Mavi Gök Havacılık şirketinden yüzde 10 oranında hisse almak için görüşmelere başladı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 18:54
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Net Holding'ten önemli girişim

Net Holding'ten önemli girişim
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Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı ve iş insanı Besim Tibuk'un yönetim kurulu başkanı olduğu Net Holding, Mavi Gök Havacılık ile yüzde 10 hisse almak için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Mavi Gök Havacılık şirketinin Ercan Havalimanına başlatacağı uçuşları değerlendiren Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, yüzde 10 oranında hisse alımı için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Açıklamasında Net Holding’in geçmiş havacılık faaliyetlerinden de söz eden Hande Tibuk, Ercan’a yönelik Mavi Gök uçuşlarının “ambargo altında tutulan” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından önemine dikkat çekti.

Tibuk açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs’ın haksız izolasyona maruz kalması ulaşımı da yıllardır çok ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Ulaşımın gelişmesi hem ticaretin hem turizmin kısaca tüm ekonomik aktivitenin gelişmesi için elzemdir. Adamıza ne kadar çok hava yolu uçuş düzenlerse ada ekonomisi de o kadar hızlı gelişir. Mavi Gök Havacılık’ın Kuzey Kıbrıs’a 15 Kasım’da düzenlemeye başlayacağı seferlerin Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişimi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Net Holding olarak 48 yılı geride bıraktık., birçok turizm yatırımının lideri olmanın getirdiği tecrübe ile hava yolu yatırımının da çok ağır ve riskinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle Kuzey Kıbrıs’ın gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve Mavi Gök Havacılık ile yüzde 10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna bildiririz.”

NET HOLDİNG’İN HAVACILIK FAALİYETLERİ

Net Holding, 1989 yılında kurulan Pegasus Havayolları’nın ortakları arasında yer almış ve 1990 yılında Rus Aeroflot havayolları ve Türk iş adamları ile Greenair’i kurmuş ancak aynı sene başlayan Birinci Körfez Savaşı’nın turizm aktivitelerini askıya alması nedeniyle bu ortaklıklardan çıkmıştı.

Kuzey Kıbrıs’a 1990 yılında başlayan yatırımlarını son 10 yılda hızlı bir şekilde yoğunlaştıran net Holding, Merit markası altında Kıbrıs’ta sekiz otel ve altı casino işletiyor.

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ismail yavuz
25.09.2022 19:32
Yaşımız 28,sanki 60 yaşında gibiyiz. Ne huzur. Ne tat kaldı. 10 yıl sonrasını düşünemiyorum. Allah yardımcımız olsun.  
 
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