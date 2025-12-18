Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’deki askeri üsleri, yerleşim yerlerini ve bir müzik festivalini hedef almıştı.

Yaklaşık 1200 kişi öldürülmüş, 5 bin 132 kişi yaralanmış, 250’den fazlası rehin alınmıştı.

Öte yandan İsrail’in başlattığı karşı saldırılardaysa günümüze kadar 70 bin 669 kişi öldü, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Yargılanacakların sayısının 300’ün üzerinde olduğu öne sürülüyor

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, ülkenin aşırı sağ partilerden Dini Siyonizm Partisi’nin milletvekili Simcha Rothman ve İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky’nin sunduğu tasarıyı onayladı.

Tasarıya göre Hamas’ın saldırısına katılanlar tutuklu yargılanacak.

Bu kişiler kurulacak özel askeri mahkemede yargılanacak.

Saldırıyı düzenleyenlere ‘soykırım, devlet egemenliğinin ihlali, savaşa teşvik ve düşmana yardım’ suçlamaları yöneltilecek. İsrail yasalarına göre bu suçların cezası idam.

İsrail, yargılanacakların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yazmadı. Yedioth Ahronoth’un haberine göre bu sayı 300’ün üzerinde.

Tasarının yürürlüğe girmesi için İsrail meclisinde üç oylama yapılması ve bu üç oylamada da onaylanması gerekiyor.