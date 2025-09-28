Netanyahu ABD’de sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya mecralarının günümüzde "savaş aracı" rolü üstlendiğini vurgulayarak, "(Sosyal medya) ABD’deki tabanımızı garanti altına almak için en mühim silah" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York’taki İsrail Başkonsolosluğu’nda ABD’li sosyal medya içerik üreticileri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada sosyal medyanın kendileri için değerine dikkat çeken Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak mecburiyetindeyiz. Bilirsiniz, silahlar dönemin gerekliliklerine göre değişir" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformlarının ABD’deki sağ kesimin İsrail’e yönelik desteğini kazanmak açısından da hayati önem taşıdığını ifade eden Netanyahu, "(Sosyal medya) ABD’deki tabanımızı garanti altına almak için en mühim silah" dedi. Çin kaynaklı sosyal medya platformu TikTok'un ABD’li şirketlere satış sürecine değinen Netanyahu, "Şu anda gerçekleşen en önemli alım" sözlerini kullandı. TikTok üzerinde denetimin sağlanmasının "kritik olabileceğini" öne süren Netanyahu, bir diğer sosyal medya platformu X ve sahibi hakkında ise "Elon (Musk) ile konuşmalıyız. O bir rakip değil, bir dost" ifadesini kullandı.

Netanyahu, TikTok ve X üzerinde etki kurulması halinde İsrail’in "çok şey elde edeceğini" savundu.

