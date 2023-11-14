Netanyahu ABD'ye gözdağı verdi. Sunucunun sorusuna öfkelendi "Sıra size geliyor" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldığı canlı yayında sunucunun yönelttiği soruya öfkelendi ve müttefiki ABD'ye de "Sıra size geliyor" diyerek gözdağı verdi.

Netanyahu ABD'ye gözdağı verdi. Sunucunun sorusuna öfkelendi "Sıra size geliyor" dedi

Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonuyla İsrail topraklarına saldırmasının ardından İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de savaş günbegün ilerliyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kuzeyden girip Filistinlileri güneye sürerken dört bir yandan bomba yağdırıyor. Ancak Netanyahu bu katliamla ilgili 'sorumluluk' sözcüğünü duyduğunda dahi küplere biniyor. CNN International canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

SORUYU BEĞENMEDİ

Sunucunun Netanyahu'ya "Neden sorumluluk almıyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Netanyahu öfkelendi. Sunucunun sorduğu beğenmeyip tepki gösteren Netanyahu şöyle dedi:

Daha önce birçok kez yanıt verdim buna. Bu soru yanıtını savaştan sonra bulacak. Pearl Harbor'dan sonra Franklin Roosevelt'e bu soru soruldu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra soruldu mu?

ABD VE AVRUPA'YA: SIRA SİZDE

Netanyahu ayrıca İsrail'in Hamas ile savaşında yenilmesi durumunda savaşın Avrupa ve ABD'de yayılacağını savunup "Sıra size geliyor" dedi.

SORUMLULUKTAN KAÇTI

İsrail başbakanı sivil katliamının sorumluluğunu da üstlenemiyor. Zira Netanyahu canlı yayında ülkesinin uluslararası hukuka uygun savaştığını öne sürdü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Son Haberler
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu Magazin
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor Gündem
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu Ekonomi
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar Spor
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar
Gazze'de cesetler çürümeye başladı Dünya
Gazze'de cesetler çürümeye başladı
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada Gündem
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada