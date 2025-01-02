Netanyahu hastaneden taburcu oldu

Kaynak: İHA
Netanyahu hastaneden taburcu oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat ameliyatının ardından hastaneden taburcu oldu.

Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 29 Aralık'ta olduğu prostat ameliyatının ardından bugün taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, "Önümüzde iyileşme süreci var" ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan 75 yaşındaki Netanyahu, salı günü İsrail Meclisine sunulan vergi tasarısı hakkında oy kullanmak için hastaneden kısa süreliğine ayrılmıştı.

Netanyahu, son yıllarda birden fazla tıbbi prosedürden geçti. Mart ayında fıtık ameliyatı olan Netanyahu, Temmuz 2023'te kalp ritmi bozukluğu teşhisinin ardından kalp pili taktırmıştı.

Son olarak Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti.

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