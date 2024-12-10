Netanyahu için hesap vakti ! Hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek üzere hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, avukatları aracılığıyla yaptığı erteleme talebinin reddedilmesinin ardından hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davanın duruşması için Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, adliye binası önü, Netanyahu destekçileri ile karşıtlarının ayrı ayrı düzenlediği protestolara sahne oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), tarafından Gazze'deki savaş suçları iddiaları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Birçok ülke, Netanyahu'nun ülkelerine gelmesi durumunda kararı uygulayacaklarını açıkladı.