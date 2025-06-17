Netanyahu: "İran zayıfladı ve İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştirebilir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, İran’ın nükleer ve balistik programlarına yönelik İsrail operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran rejiminin ciddi bir zayıflama içinde olduğunu belirterek, rejimin düşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

İSRAİL OPERASYONLARI: “BİLİM İNSANLARI VE TESİSLER HEDEFTE”

Netanyahu, İsrail tarafından yürütülen saldırılarda İran’a ait nükleer ve füze tesislerinin sistematik olarak hedef alındığını ifade etti. İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne şiddetli bir saldırı düzenlendiğini aktaran Netanyahu, burada santrifüj üretilen fabrikaların imha edildiğini belirtti. Ayrıca şu ana kadar 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü, hedefte olan birkaç kişinin daha bulunduğunu ifade etti.

BALİSTİK FÜZE ÜRETİMİNE DARBE: “TESİSLERİ BİRER BİRER VURUYORUZ”

İsrail Başbakanı, İran’ın balistik füze üretim tesislerine yapılan saldırılar sonucunda yüzlerce füzenin imha edildiğini ve üretim tesislerinin birer birer hedef alındığını söyledi. Netanyahu, “Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz” dedi.

ASKERİ KADROYA SALDIRILAR: “ONLARI BİRER BİRER ORTADAN KALDIRIYORUZ”

İran’ın askeri yetkililerine yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, aralarında üç üst düzey yetkilinin bulunduğu güvenlik kadrosunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. “Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz” diyen Netanyahu, saldırıların devam edeceğini belirtti.

HAVA SAHASINDA ÜSTÜNLÜK: “TAHRAN SEMALARINI KONTROL EDİYORUZ”

Netanyahu, İsrail’in İran’ın hava kuvvetleri ve savunma sistemlerine yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi. İran’ın batısındaki hava savunma sistemlerinin büyük oranda etkisiz hale getirildiğini belirten Netanyahu, Tahran semalarında İsrail kontrolünün sağlandığını ve İran’ın insansız hava aracı envanterinin yarısının yok edildiğini ifade etti.

“ZAFER YOLUNDAYIZ” MESAJI

İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini belirten Netanyahu, İran’a ait bazı karargahların, devlet televizyonunun ve yakında duyurulacak bazı hedeflerin vurulduğunu söyledi. İsrail’de süren tahliyeler hakkında bilgi veren Netanyahu, “Halkı tahliye ediyoruz, insanlar şehirlerden ayrılıyor. Zafer yolundayız. İran da bunun farkında” dedi.

DİYALOG GİRİŞİMLERİNE ELEŞTİRİ: “KANDIRILMAYACAĞIZ”

Netanyahu, İran’ın İsrail saldırılarını durdurmak için başlattığı diyalog girişimlerine dair çıkan haberlere değinerek, “Ölüm silahlarını üretmeye devam etmek istiyorlar. Öyle ya da böyle İran’ın nükleer ve balistik silah programları yok edilecek” ifadelerini kullandı. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in açıklamalarını hatırlatarak, “İranlılar ABD ile müzakere ederken bile ‘İsrail imha edilecek’ diyordu. İsrail, İran’ın niyetleri konusunda kandırılamaz” dedi.

“İRAN REJİMİ DÜŞEBİLİR”

Netanyahu, İran rejiminin düşmesinin mümkün olduğuna dikkat çekerek, İsrail’in nükleer program, balistik füze üretimi ve ‘terör ekseni’ ile mücadelede kararlı olduğunu belirtti. “Bu sonuçlara göre İran rejimi düşebilir” diyen Netanyahu, İsrail’in bölgedeki etkisini artırarak Orta Doğu’nun çehresini değiştirebileceğini vurguladı.

“SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YIKILACAĞI DA ÖNGÖRÜLEMEMİŞTİ”

İsrail Başbakanı, İran’da büyük değişikliklerin yaşanabileceğini savunarak, “Kimse Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını da öngörememişti. Esad rejiminin düşüşünü de günler öncesinden çok az kişi öngörmüştü. İsrail’in tarihi operasyonundaki sonucu tahmin edemem ama İran rejiminin düşmesi kesinlikle sonuçlardan biri olabilir” dedi.

NÜKLEER PROGRAM BENZETMESİ: “KANAL TEDAVİSİ YÜRÜTÜYORUZ”

Netanyahu, İran’ın nükleer programına verdikleri zararın boyutuna ilişkin bir soruya, “Sizi ölümle tehdit eden bir kanseriniz varsa onu kesip atarsınız” şeklinde yanıt verdi. Farklı tedavi yöntemlerinin de olabileceğini ifade eden Netanyahu, “Ama ben onları büyük ölçüde geriye götürdüğümüzü düşünüyorum. Gerçekten bir kanal tedavisi yürütüyoruz” dedi.

TRUMP İLE YOĞUN TEMAS: “HER TÜRLÜ YARDIMI KABUL EDERİZ”

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün görüştüklerini belirtti. “ABD bize yardım ediyor” diyen İsrail Başbakanı, Trump’ın Amerika için doğru kararı vereceğine inandığını ve her türlü yardımı kabul edeceklerini söyledi.

“VAZGEÇMEYECEĞİZ” MESAJI

İsrail’in İran’ın nükleer programını ABD yardımı olmadan etkisiz hale getirip getiremeyeceğine ilişkin soruya Netanyahu, “Varoluşsal bir tehlike olan İran nükleer programını ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu şu an başarıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz” dedi.

GAZZE KONUSU: “ESİRLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Netanyahu, Gazze’de bulunan İsrailli esirlere de değinerek, “Hepsini geri getireceğiz. İran liderliğindeki bu eksenle mücadele, bu hedefimizi de destekliyor” ifadelerini kullandı.

HAMENEY’E YÖNELİK SORUYA YANIT: “NE GEREKİYORSA YAPILACAK”

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin planlanıp planlanmadığına dair soruya yanıt veren Netanyahu, “Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Zafer yolundayız” diyerek operasyonların süreceği mesajını verdi.