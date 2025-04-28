Netanyahu: İsrail, Beşar Esad'a destek için gönderilen İran uçaklarını engelledi

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Suriye'ye, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek için gönderilen İran uçaklarını, hava sahasında durdurduğunu öne sürdü, ancak bunun ne zaman olduğunu açıklamadı.

İsrail merkezli haber kuruluşu Jewish News Syndicate tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, geçen yıl, İsrail savaş uçaklarının Suriye'ye yönelen İran uçaklarını durdurduğunu ve bu uçakların, o dönem zor durumdaki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek amacıyla asker taşımasını engellediğini iddia etti.

Netanyahu, “İran'ın, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah grubunun İsrail ile çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini gördükten sonra Beşar Esad’ı kurtarmak istediğini” ileri sürdü. “Esad'ı kurtarmak zorundaydılar” diyen Netanyahu, İran’ın Suriye liderine yardım etmek için “bir ya da iki hava indirme tümeni” göndermek istediği iddiasında bulundu. Netanyahu, “Bunu engelledik. Şam'a doğru ilerleyen bazı İran uçaklarına F-16’larımızı gönderdik. Onlar da geri döndüler” dedi. Netanyahu, bu konuda başka ayrıntı vermedi.

İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin haberine göre, Esad'ın devrilmesinden önceki günlerde İsrail, Tahran'ın Suriye diktatörünü desteklemek için asker gönderdiğini gözlemledi ve İran'ı “bu durumu fırsat bilerek”, Lübnan’a silah kaçırmaya kalkışmaması konusunda uyardı.

Haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari’nin “Tehdit altında olmadığımızdan emin olmalıyız. Biz egemen bir ülkeyiz ve İran silahlarının Hizbullah’a kaçırılmasına izin vermeyeceğiz” ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail, geçen yıl, Hizbullah tarafından kullanılan yüzlerce tuzaklanmış çağrı cihazı ve telsizi patlatmış ve bundan birkaç gün sonra ise liderleri Hasan Nasrallah'ı suikastla öldürmüştü. Netanyahu, bu konuya ilişkin de "Hizbullah'ın şüphelenmeye başladığını ve bazı cihazları test edilmek üzere İran'a gönderdiğini öğrendikten sonra çağrı cihazlarına yönelik saldırıların hızlandırıldığını" açıkladı.