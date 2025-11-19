Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı. Son 72 saatte 15 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gaza’s Government Media Office says Israel has violated the ceasefire a total of 393 times since October 10, killing 279 people and wounding 652.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 279 kişinin yaşamını yitirdiği, 652 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 548 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 706'ya yükseldiği belirtildi.Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda bir grup Filistinlinin bulunduğu yeri hedef aldı.

TARTIŞMALI ATEŞKES SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.