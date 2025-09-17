Netanyahu, Katar'a yönelik sözlü saldırılarını artırdı

Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir hafta önce Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından Katar'a yönelik "sözlü" saldırılarını artırdı.

Yedioth Ahronoth ve Maariv gazetelerinin haberine göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, Katar'a yönelik sert eleştirilerinin olduğunu ve "bunları savaş sırasında ortaya koyduğunu" söyledi.

"Katar isteseydi çok daha güçlü bir baskı kurabilir ve kaçırılan tüm insanlarımızı (İsrailli esirleri) serbest bırakmamıza yardımcı olabilirdi" iddiasında bulunan Netanyahu, Katar'ın, Hamas'la bağlantılı olduğunu, Hamas'ı desteklediğini, Hamas'a ev sahipliği yaptığını ve Hamas'ı finanse ettiğini ileri sürdü.

Netanyahu, Al Jazeera televizyonunu izleyen insanların orada antisemitizm, antisiyonizm ve yıllardır süren anti-Amerikancılığı göreceğini savundu.

Ülkesinin Katar'a yönelik saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, 11 Eylül 2001 olaylarından iki hafta sonra yayınlanan 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı olduğunu dile getirdi.

