Netanyahu korkuyu iliklerine kadar hissetti: O anda televizyonlar canlı yayındaydı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dün düzenlediği saldırıda tahrip olan Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti. Beerşaba'daki ziyareti sırasında konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.



İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima eden Netanyahu, her seçeneğin masada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Manşetlerle uğraşmamayı ve eylemlerin konuşmasını tercih ediyorum.”



KONUŞMASI SIRASINDA ÇÖKME YAŞANDI



Netanyahu'nun konuşması sırasında dikkat çekici bir an yaşandı. Yorgunluğu net bir şekilde fark edilen Netanyahu konuşurken İran füzeleriyle vurularak ağır hasar alan bir bina çöktü.



Acil durum ekiplerini telaşlandıran çökme sonrası havaya bir toz bulutu yayıldı. Netanyahu'nun "Enkaz sözlerimi bitirmemi beklemedi bile" diye mırıldandığı bildirildi.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hastanenin kasıtlı olarak hedef alındığını iddia ederek bunun "savaş suçu" olduğunu öne sürdü.



İran, hedeflerinin hastanenin hemen yanındaki askeri tesis olduğunu bildirmişti.