Netanyahu Mısır'a gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği öne sürüldü.
Reuters'de yer alan habere göre Gazze için ateşkesin önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklenildiği belirtildi.
İsrail'den Gazze Şeridi'ne yeni saldırı: 22 Filistinli hayatını kaybetti
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
Diplomatik kaynaklar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes konusunu görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini duyurdu.
Kaynaklar, ateşkesin önümüzdeki günlerde imzalanmasını beklediklerini bildirdi.
Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, "İsrail yeni koşullar koymaktan vazgeçerse ateşkes ve rehine takası mümkün" ifadesini kullandı.