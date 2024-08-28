Netanyahu oğlu için İran misillemesine karşı koruma istedi

İsrail Başbakanı olası İran misillemesine karşı harekete geçti. İsrail medyasından Walla haber sitesinin geçtiği bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu Miami’deki oğlu Yair Netanyahu’nun korumalarının güçlendirilmesini istedi.

İddiaya göre Netanyahu’nun özel kalemi Yossi Shelley birkaç gün önce Yair’in etrafındaki güvenlik yoğunluğunun incelenmesi talebi ile Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvuruda bulundu.

İran’ın başkenti Tahran’da Hamas lideri Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından misilleme yapacağını her medyada dile getiren İran devlet yetkililerinin açıklamasının ardından İsrail devleti olası güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Walla haber sitesine göre Nisan 2023'ten bu yana Şin Bet koruması altında Miami'de yaşayan Yair Netanyahu'nun, yıllık yaşam maliyeti 2,5 milyon şekel (680 bin dolar).