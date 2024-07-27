Netanyahu: Şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Netanyahu: Şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan roket saldırısına ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'nın ağır bir bedel ödeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırının sorumlusu olarak Lübnan Hizbullahı'nı gösterdi. Netanyahu, İsrail'in bu saldırıyı kenara bırakmayacağını ifade ederek, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" diye konuştu.

Golan Tepeleri'ndeki Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır olmak üzere 24 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve eldeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ancak Lübnan Hizbullahı, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddiasını kesin bir dille yalanlayarak, olayla herhangi bir bağlantılarının olmadığını kaydetti.

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