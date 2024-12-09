Netanyahu tek yumrukla yere serildi

Rize'de ilginç görüntüler oldu. Görsel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, İsrail protestosu için üzerinde Netanyahu'nun fotoğrafları ile İsrail bayrağının yer aldığı kum torbası ile boks maçı gerçekleştirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Sanat Tasarımı Görsel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, enteresan bir protesto düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan protestoda Sağlam, daha öncesinde hazırladığı ve üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ile İsrail bayrağının yer aldığı kum torbası ile boks maçı yaptı.

VATANDAŞLARDA YUMRUKLAMAYA VE TEKMELEMEYE BAŞLADI

Hakeminde yer aldığı protestoda Kemal Sağlam'ın performans gösterdiği alan ring gibi güvenlik şeridi ile kare haline getirildiği görüldü. Vatandaşlar ise güvenlik şeridinden oluşan ringin dışından Sağlam'ın performansını izleyerek ‘Katil İsrail, Katil Netanyahu' gibi sloganlar atarak tekbir getirdiği kameraya yansıdı. Performansın sonunda hakem bir eline ‘Cehenneme getirilen odun' anlamına gelen kütüğü aldı ve diğer eliyle Sağlam'ın elini tutarak havaya kaldırdı. Performansın ardından ise vatandaşlar kum torbasını yumruklamaya, tekmelemeye başladı.

“NETANYAHU BOKS YUMRUKLARIYLA DÖVDÜM”

Gazze'de katledilen sivillerin sessini dünyaya duyurmak adına böyle bir performans sergilediğini ifade eden Dr. Sağlam “Buradaki amacım Gazze'deki katliamlara bir ses olsun diye sanatsal bir performans gösterdik. Bu sanatsal performansımda Netanyahu boks yumruklarıyla dövdüm. Bende eski bir boksör olarak Netanyahu'yu nakavt ettim” şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCEDE PROTESTO EDERKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kemal Sağlam daha önce Rize’de Burger King açılışına gidip İsrail’i protesto ederken, darp edilmişti. Darp edilen Sağlam, "10 kişi saldırdılar, bir araca sığındım, şoförü de benimle birlikte dövdüler. Bunların da gözü dönmüş." ifadelerini kullanmıştı.