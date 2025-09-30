Netanyahu Trump’a oyun mu oynuyor? Gazze planını sevinçle onaylamıştı

ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze planını sundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası açıklanan plana göre İsrail Gazze’yi işgal etmeyecek. Söz konusu plana göre Gazze Hamas’tan ve silahlı güçlerden arındırılacak ve teknokratlar ve siyasetten bağımsız bir komite tarafından yönetilecek. Geçici komitenin başkanlığını ise ABD Başkanı Trump üstlenecek. Komitede eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in de olması bekleniyor.

İsrail, anlaşmayı onayladıktan 72 saat sonra tüm rehineler ve hayatını kaybedenler iade edilecek. Tüm rehineler iade edildikten sonra, barışçıl bir şekilde birlikte yaşamayı kabul eden ve silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af sağlanacak. Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine güvenli geçiş imkânı verilecek.

NETANYAHU ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

ABD BAŞKANI Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun planı kabul ettiğini açıklarken “Hamas’ın bizi izole etmesine izin vermek yerine işleri tersine çevirdik ve biz Hamas’ı izole ettik” dedi. Öte yandan Netanyahu planın işlemesi için topu Hamas’a atarken, "İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek. İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek” şeklinde konuştu.

NETANYAHU’NUN SINAVI YENİ BAŞLIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada Trump’a övgüler yağdırırken "Savaş hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan Gazze'deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum. Bu plan, tüm rehinelerimizi İsrail'e geri getirecek, Hamas'ın askeri kapasitesini ortadan kaldıracak, siyasi iktidarına son verecek ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacak” dedi.

Ancak ABD basınında çıkan bir analiz Netanyahu’nun Trump’a ve tüm dünya kamuoyuna karşı bir oyun oynama ihtimalini gündeme getirdi. Söz konusu analizde Netanyahu’nun asıl sınavının İsrail’e döndükten sonra başlayacağının altı çizilirken, İsrail Başbakanının kabinedeki aşırı sağcı bakanları plana nasıl ikna edeceğinin merak konusu olduğu vurgulandı.

CNN’de yer alan analizde Netanyahu’nun Trump’ın planını uygulayabilmek için bir erken seçime gitmek konusunda cesaretli olup olmayacağı sorgulandı.

NETANYAHU OYUN MU OYUNUYOR?

Öte yandan bir başka olası senaryoda ise Netanyahu’nun Trump’a karşı siyasi bir oyun oynama ihtimali gündeme geldi. Buna göre, Netanyahu, Trump’ın planını Hamas’ın reddetme beklentisiyle onayladı. Netanyahu’nun Hamas’ın planı onaylamaması durumunda yeni saldırıların düzenlenmesine kimsenin karşı çıkmasını beklemediği kaydedildi.

Siyasi analistler, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’yi işgali siyasi kariyerini uzatmak için en kritik adım olarak gördüğünü kaydetti.

Öte yandan Trump’ın açıklamasındaki bir detay, söz konusu planın pamuk ipliğine bağlı olduğunu ortaya koydu. Trump, Hamas’ın planı onaylamaması durumunda Netanyahu’ya Gazze’ye saldırılarında tam destek vereceğinin altını çizdi.